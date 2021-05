Video: Mujer se cansó de afeitar su rostro y ahora busca normalizar el vello facial

EEUU

La TikToker llamada Nellie Jean Robinson, de Florida, que se hizo famosa por crear un video sobre el hirsutismo y lo complejo que ha sido vivir con esa condición hormonal que estimula el crecimiento de cabello oscuro y espeso en la cara y la parte superior del cuerpo de las mujeres- en especial por culpa de esos estereotipos que tienen a todo el mundo convencido de que las mujeres son más bellas si no tienen vellos.

Por eso mismo, buscando normalizar el vello corporal en las chicas, esta mujer de 35 años decidió revelar cómo luce su rostro sin afeitar. ¡Y animó a un montón de otras chicas a hacer lo mismo!

“Hasta hace unos cinco meses, mi rutina diaria era afeitarme. Así es como me deshacía del vello todos los días”, contó Nellie. “Recientemente, en los últimos cinco meses, me he estado depilando, que es cada cuatro semanas, y ya no me afeito”.