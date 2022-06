VIDEO│Mujer se divorcia y familia le organiza tremenda fiesta

Cargando...

México

El divorcio con una persona con la que pensabas que estarías para siempre puede ser un trago amargo pero la familia de esta joven quiso hacerle pasar un rato divertido y le organizaron una fiesta.

Entre un arco de globos blancos y negros la festejada, Paulina Reynoso, usando un vestido a juego, se compartió en la famosa red social china una foto junto a la leyenda “Mi primer divorcio”. Con alcohol, música, su familia y amigos reunidos la joven mexicana compartió los divertidos momentos de su festejo, incluso tuvo “madrinas de divorcio”, las cuales utilizaron el color negro para asistir.

Por si no fuera poco, su hermano Ton Esparza también quiso dejar evidencia del momento en que se oficializó la separación al firmar los papeles y compartió el clip el cual es tendencia en México, pues no han dudado en elogiar la felicidad con la que se ve la joven después de su divorcio y la idea de hacer una fiesta para celebrar.

Paulina Reynoso “Mi primer divorcio”.

Finalmente, Paulina entrega los papeles y se dispone a agradecer la atención de las personas en la oficina, pero su hermano no puede perderse el momento de sacarle una sonrisa a su hermana antes de retirarse. “¡Felicidades y bravo!”, expresó Ton mientras otras personas que se encuentran en la oficina aplauden y se ríen junto a la nueva divorciada.

El video ya tiene más de 2 millones y medio de vistas y muchos de los internautas afirman haber sido más felices al firmar su divorcio que en su propia boda, por otra parte, otros han aplaudido el apoyo de la familia.

Algunos, en cambio, se han burlado de la situación. “Está claro que la familia no quería al marido”, mientras que otros han confesado haber vivido situaciones parecidas: "Yo me divorcié la semana pasada y mis padres me llevaron a comer para celebrar", "Me acordé de la familia peluche solo que ellos celebraban el 1 periodo de Bibi”, “Mi primer divorcio, vamos por más", son algunos de los ocurrentes comentarios.