Video: Mujer se quita el vestido para usarlo de mascarilla y conseguir un helado

Ocurrió en Argentina, cuando una mujer que iba en busca de helados en una tienda no fue atendida por los empleados del lugar, debido a que ella no cumplía con la normativa de bioseguridad. Fue allí que la persona de sexo femenino no tuvo otra opción que quitarse el vestido que traía puesto para colocárselo de cubrebocas.

Las imágenes del acontecimiento quedaron registrados en una de las cámaras de bioseguridad de la heladería de la ciudad de Mendoza , convirtiéndose rápidamente en viral al momento que fue subida en las redes sociales.

En total fueron once personas las que habrían ingresado al lugar en busca de conseguir un helado. Sin embargo, fue nula la intención ya que en el lugar no atendían a personas que no portaban mascarillas contra el Covid-19. Posterior a ello, consumidos unos minutos, es que la mujer que aparece en el video quedó de prendas íntimas debido a que el vestido que traía se lo había atado en la boca.

Aquella escena fue vista por otras personas que también se encontraban comprando el postre, y quienes no pudieron disimular la sorpresa, pese a que la mujer intentó conseguir el helado utilizando su ingenio, este no pudo ser, hasta poco después, según afirman medios locales.