Vídeo: Niegan la entrada a J Balvin en una tienda de Nueva York

Cargando...

EEUU

J Balvin es una de las estrellas de reguetón más reconocidas a nivel mundial. El cantante no sólo ha demostrado su pasión por la música, sino también por la moda, por lo que no es extraño verlo visitar los almacenes de las grandes marcas en busca de nuevas prendas; sin embargo, pese a su fama, el intérprete de "Morado" vivió un incómodo momento en Estados Unidos, luego de que le negaron la entrada a una prestigiosa tienda.

El colombiano volvió a causar polémica en redes sociales donde circula un video que captura el momento en el que elementos de seguridad no le permiten ingresar a las instalaciones de una popular marca, ubicada en Nueva York; un episodio que sin lugar a dudas a algunos les recordó la escena de Julia Roberts en la película Mujer bonita. Mujer bonita.

Tal parece que la fama no es suficiente, pues el cantante y todo su equipo, incluida su novia, la modelo Valentina Ferrer, no pudieron pasar de la puerta del local. Todo indica que los trabajadores del lugar no reconocieron a J Balvin.

En el video se observa a J Balvin, luciendo un look y cubrebocas de color negro, parado frente a la entrada del local intentado convencer a los de seguridad que lo dejaran ingresar. No obstante, el cantante se tomó la situación con humor, y hasta sus acompañantes comenzaron a bromear.

Cargando...

"Tú hablas español, cabrón", se escucha decir a J Balvin a uno de los hombres de la puerta, mientras detrás de él uno de sus acompañantes le dice entre risas: "Dile que eres Maluma, y ya".

El cantante tuvo que esperar durante varios minutos para que lo dejaran pasar, incluso, se le ve realizando una llamada telefónica antes de entrar a la tienda.

A pesar del incómodo momento, J Balvin saludó a algunos de sus fans que sí lo reconocieron. Cabe mencionar que aún se desconocen los motivos por los que no le permitieron la entrada a J Balvin.