VIDEO: Niurka se cae en vivo durante una entrevista y se hace viral

Niurka Marcos, mayor conocida como la Mujer Escándalo, volvió a protagonizar una escena aparatosa, pero muy viral, ya que la famosa vedette sufrió un accidente mientras daba una entrevista en vivo. La cubana se cayó al intentar sentarse para contestar de forma cómoda las preguntas.

Su buen humor es único y en lugar de enojarse o reaccionar negativamente, sorprendió y he aquí te contamos lo que la famosa pasó y cómo tomó el pequeño accidente.

Niurka se encontraba frente al lente de los medios de comunicación. Como siempre, amable con la prensa, se disponía responder a las preguntas; sin embargo, cuando al sentarse en una silla, ésta se rompió y la vedette se dio un sentón.

Sin embargo, no todo fue negativo, pues la famosa lo tomó con humor y así reaccionó:

“Me dijeron que tenía tres patas que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la pu.. silla, ahora bien concentrada voy a controlar la silla porque a mí nadie me reta ca…, ahora la silla tiene que aguantar el cu… mío”, dijo la vedette al ser levantada del suelo.

Con el humor que la caracteriza, Niurka pidió a los camarógrafos que le pasaran el momento, pues era ideal para subirlo a su cuenta de TikTok.