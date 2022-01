[VIDEO] Profesor causa sensación al disfrazarse de faraón y enseñar al ritmo del rap

Mundo

Un video que circula en la famosa red social china, tiene como protagonista a un profesor de historia que se volvió tendencia al mostrar un divertido método de enseñanza que aplica con sus alumnos, quienes al parecer serían de nivel secundaria.

En el material audiovisual compartido en TikTok por el usuario "@profehistorico", se observa al docente disfrazado de un faraón y cantando al ritmo del rap, incluso sus alumnos se animan a cantar con él.

"Ohhh te enseño, oh te enseño y mis alumnos responden: 'Oh aprendo, oh aprendo'", se logra escuchar al docente mientras baila en medio de la clase.