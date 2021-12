VIDEO: Profesora pierde los estribos y se estrella contra alumno por llamarla Miss

Cargando...

México

Una docente de la Universidad Autónoma del Estado de México se volvió viral en redes sociales, tras que un video en el que muestra su indignación y descontento al ser llamada 'miss' fuera publicado por uno de sus alumnos en internet. En este video la docente recriminó a su alumno que se refiera a ella como "doctora" y no como "señorita", ya que lo consideraba como una falta de respeto, ya que minimiza a las mujeres con grados académicos.

Según se observa en las imágenes que se viralizaron, la profesora llama a uno de sus alumnos para comprobar su asistencia a la sesión virtual, y este responde: "Aquí estoy miss". A pesar de que inmediatamente le ofrece una disculpa y la llama "profesora", esta no pudo ocultar su molestia.

"Yo no soy la señorita del Vips [una popular cadena de restaurantes] y no soy la señorita que está a cargo de nada [...] Me parece una falta de respeto [...] Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados [académicos], debemos ser minimizadas a ser una simple señorita", respondió de manera tajante la profesora, quien exigió al estudiante referirse a ella como "doctora".

La respuesta de la profesora ha causado distintas reacciones y ha dividido opiniones entre los internautas. Por un lado, algunos consideran que la docente "hizo lo correcto" al buscar "el reconocimiento que se merece". "Cien por ciento con la profesora. ¿Por qué a ella se le reduce a señorita y a los profesores hombres se les dice ingeniero, doctor o profesor?", comentó uno de ellos.

De opinión contraria, varias personas condenaron los argumentos y el tono en el que fueron expuestos, ya que, según consideran, además de ser "clasistas", denigran la labor que las mujeres desempeñan en dicho restaurante. "Es chistoso que dice que las mujeres no merecemos ser minimizadas cuando ella minimiza a una persona que trabaja en Vips", se lee en uno de los comentarios que acompañan las imágenes.