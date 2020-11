VIDEO: Profesora se larga a llorar por la falta de interés de sus alumnos

Cargando...

La pandemia por el Covid-19, ha obligado a los establecimientos educativos dictar sus clases en línea para evitar contagios. Profesores y alumnos han tratado de dar lo mejor de sí con la ayuda de diversas plataformas que se han abierto, pero también la tecnología es un arma de doble filo, y muchos profesores se han quejado del desinterés de sus alumnos y viceversa.

Recientemente ha salido a la luz un caso en redes sociales que se hizo viral a través de un video de una profesora de teatro, quien aseguró sentirse “agobiada” por la falta de interés que sus alumnos demuestran para aprender y tomar clases a distancia.

A pesar de los esfuerzos las clases a distancia han reflejado un problema para el aprendizaje de los alumnos, pues no todos ponen el suficiente desempeño, tal y como sucede con los estudiantes de Frances Sánchez.

Entre lágrimas, dijo que está harta y agobiada por la falta de interés de los alumnos hacia su clase de teatro, la cual imparte en una escuela de Puerto Rico. Dijo que desde agosto hay alumnos que no se han conectado para tomar clases y que ya no sabe qué medidas tomar para tratar de despertar interés en sus alumnos.

Acabo de dar la clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase.

"Yo estoy harta, ya me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer", dijo Sánchez quien aseguró además, que las clases a distancia son un pretexto que refleja la poca importancia que los jóvenes dan al aprendizaje.