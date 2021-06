Video: Reacciona contra su novia por pedir pizza con piña en un restaurante

EEUU

Uno de los dilemas culinarios más debatidos en redes sociales es, sin duda, los ingredientes de la pizza, en especial cuando se habla de la tipo hawaina, cuyo elemento esencial es la piña; sin embargo, los seguidores y de las recetas tradicionales consideraran una “aberración” comer dicha preparación.

Este platillo ha generado innumerables disputas o enfrentamientos, tal como sucedió con una pareja de novios. Aunque muchos aseguran que la pizza hawaina, invención del canadiense Sam Panopoulos, no debería venderse en ningún lugar del mundo otros la consideran un verdadero manjar.

El dilema por este platillo volvió a encender las redes debido a una pelea de novios que se volvió viral en TikTok.

Carlo, un joven nacido en Italia partidario de la receta tradicional de pizza (sí, esa que no lleva piña), se quedó consternado cuando su novia, Sarah, le sugirió que pidieran una pizza hawaiana, ya que es una de las preparaciones más pedidas en Estados Unidos.

Ya que se encontraban en su restaurante de confianza y como cualquier otro italiano, Carlo pidió a su novia no avergonzarlo con tal petición e incluso le aseguró que si pedía la pizza con piña no podría regresar al lugar.

"Si haces algo así, no puedo seguir viniendo aquí", mencionó el joven italiano, mientras su novia grababa cada segundo de su conversación. Al percibir la decisión de su novia, Carlo le lanzó la siguiente advertencia: "Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo he probado y está bien, está bueno; no puedo decir que no esté bueno (...) Si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí".