Video: Sale el tráiler de ‘Venom 2’ y nos regala un primer vistazo de Carnage

La esperada secuela de Venom por fin llegará este año, y traerá consigo a otro "querido" simbionte del Universo Marvel. El primer tráiler oficial de 'Venom: Let there be Carnage' nos muestra un poco de la nueva vida de Eddie Brock y Venom, pero también nos da el primer vistazo de Carnage.

El adelanto oficial de Let There Be Carnage nos muestra la nueva vida del reportero Eddie Brocke conviviendo con el simbionte, Venom. Juntos se han vuelto un antihéroe de las calles y detienen a los criminales para saciar el voraz apetito del viscoso parásito amante del chocolate.

Por otra parte, el tráiler nos reveló las primeras imágenes de Cletus, el convicto sentenciado a morir con una inyección letal que también está unido a un simbionte, quien a punto de ser ejecutado desata toda su ira y logra escapar del Instituto Ravencroft.

Venom y Eddie son los únicos que tienen las habilidades para enfrentar a este sádico supervillano, por lo que su deber será detenerlo en una batalla épica, en la que los simbiontes tendrán que usar todo su poder para que solo uno de ellos sobreviva a esta carnicería.

En el tráiler vimos el regreso de personajes como la Señora Chen y Anne Weying, pero también interesantes participaciones de actores como Stephen Graham, Naomie Harris y un cameo póstumo de Stan Lee (en la portada del periódico Daily Bugle).

Esta secuela fue dirigida por Andy Serkis, quien ya había colaborado con Woody Harrelson en la película El planeta de los simios: la guerra, y se espera que el talento de ambos junto a la rudeza de Tom Hardy nos dé la genial cinta de acción cuyo estreno se estuvo esperando desde el 2020.

Tenemos al magnífico Tom Hardy, que obviamente está en el centro de todo, y vemos una especie de profundización de la relación entre él y, obviamente, hay un personaje némesis y… eso es todo lo que puedo decir. Dice Andy Serkis, director.

Venom 2 iba a llegar a las salas de cine en el 2020, pero se fue postergando por la pandemia. Ahora su estreno está programado para el día 24 de septiembre del 2021. Mientras tanto, puedes disfrutar de este primer tráiler oficial de Venom: Let There Be Carnage.