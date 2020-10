VIDEO: Se cansó de sus alumnos y renuncia en plena clase por zoom

Cargando...

Perú

La pandemia por el coronavirus ha obligado a todos en el mundo entero a cambiar sus rutinas diarias, entre ellas las de los estudiantes de colegio y universidad que han tenido que tomar clases de manera virtual. En este caso, los profesores se han adaptado bruscamente a la tecnología y hacer malabares para llamar la atención de los alumnos que están en sus casas.

El hecho es que nadie estaba preparado para esta situación y así lo dejó claro un docente peruano que se cansó de enseñar por la vía virtual, sobre todo por la actitud de los estudiantes.

“Yo he venido a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles… Ya me harté, ya me harté de verles”, dijo decepcionado el maestro.

El hombre mostró su indignación con sus alumnos, quienes, para él, no vienen cumpliendo con las expectativas del curso.

Cargando...

“Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes. Pobre país, va a confiar la gente en ustedes con sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente”, agregó.

Al final del video, que se ha compartido profusamente en redes, el profesor dijo que iba a renunciar para quedar con su conciencia tranquila. “Gracias, alumnos. Hasta nunca”, zanjó.