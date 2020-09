VIDEO: Kunno estuvo en Zoom Cast de Red Uno compartiendo su verdad

Cargando...

México

Personalidades como Livia Brito, kenia Os, Érika Buenfil,Verónica Montes, Alma Cero y recientemente Thalía y otros, han recreado la famosa caminata de Kunno, por lo que este tiktoker de 20 años se siente muy feliz y cree que aún hay mucho tiempo por vivir y sueños por cumplir.

Su verdadero nombre es Kunno Guillermo y es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Él nos cuenta que le pusieron Kunno por el actor Kuno Becker e indicó que lo pueden encontrar en redes sociales como “Daddy Yankee” o “Papi Kunno”. Con este último nombre se volvió popular en Instagram donde compartía contenidos sobre maquillaje, moda y bailes.

Kunno oficialmente saltó a la fama cuando retó a sus fans de que si llegaba a 100 mil seguidores se abriría una cuenta en Tik Tok, y fue entonces que surgió la "Kunno Caminata". Ya en Tik Tok ha logrado sumar casi 10 millones de seguidores y es representante de la comunidad LGTB frente a algunas marcas, y nos cuenta que si no ha podido participar de ninguna marcha de la comunidad no es porque no quiera, sino porque no puede por su corta edad.

Recientemente Kunno ha estado en una polémica por cobrar para mandar un saludo suyo, a lo que ha respondido que él no ha obligado a nadie a seguirlo ni a que le pida un saludo y que le da risa como lo critican y atacan, ya que toda publicidad es buena y mientras más comenten, más publicidad le hacen.

Sobre la fiesta de cumpleaños que se hizo viral en la que el participó, solo dijo que está apenado y pidió disculpas a sus seguidores por ese accionar, pero que ya pasó y que no volverá a pasar.

En cuanto a su vida personal, Kunno se abrió con Zoom Cast de Red Uno y expresó que el apoyo de su familia y sus amigos es lo que lo ha ayudado a salir adelante y que cada uno de sus tatuajes tiene un significado, pero el que más lo ha marcado es el tatuaje que tiene sobre su ceja que es una coronita que significa amor propio y dependencia que se tatuó después de haber salido del trauma de una violación, situación de la cual salió triunfante como él lo expresa.

Muy pronto incursionará en Netflix, para lo que nos ha prometido una entrevista exclusiva más adelante. A continuación les dejamos el video de la entrevista a detalle con Kunno Guillermo.