Video: Shakira y Piqué se volvieron a encontrar para firmar su separación

Shakira y Gerard Piqué se volvieron a ver las caras por última vez en Barcelona. La ex pareja tenía una cita ineludible y muy importante para el futuro el futuro de ambos y el de sus hijos. El lugar donde se produjo el reencuentro no fue otro que el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18 de la Ciudad Judicial, en L’Hospitalet de Llobregat.

Ambos han llevado a cabo el acceso a las dependencias judiciales por separado y sin cruzarse. Shakira entraba con su abogada por la puerta trasera mientras que Piqué hacía lo propio pero por la delantera casi al mismo tiempo.

El encuentro en el que firmaron los documentos fue bastante corto, según los medios españoles. Duró 15 minutos y no hubo un cruce de miradas entre ambos. De hecho, no se encontraron en el mismo recinto, pues uno entró después del otro. La pareja no debe firmar divorcio ya que nunca estuvo casada.

Se conoció extraoficialmente que el documento firmado fue encriptado. Es decir, la información fue protegida mediante una clave y un cifrado, para que solo sus abogados puedan conocer el contenido de los mismos.

La pareja tomó la decisión, debido al constante acoso que han recibido de parte de los medios de comunicación españoles, que quieren conocer a toda costa cómo se dividirán el tiempo con sus hijos y qué decisiones financieras tomaron.