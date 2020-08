VIDEO: Tiktoker sufre terrible accidente por cumplir un reto viral

Cargando...

Si eres fans de Taylor Swift muy probablemente sepas que su música antigua no ha dejado de perder vigencia y mucho menos en la red social del momento Tik Tok, donde no se dejan de escuchar los éxitos de la rubia.

Además del gran talento de la cantante estadounidense, Thadeus Labuszewski, un joven productor musical de 22 años, conocido como “Disco Lines”, se encargó de crear una versión más actual de la canción “Love Story”, la cual ha arrasado a tal grado de que los Tiktokers han creado un challenge que ha encantado a todos, reviviendo el tema lanzado en 2008.

Si tienes experiencia en Tik Tok, tal vez sepas que lo esencial aquí es aprenderte la letra, luego debes aprenderte los pasos que no son nada complicados. Solo debes estar muy en calma y justo cuando cambia el ritmo de la canción, hacer un sexy baile que consiste en mover la pelvis al ritmo del bit.

Parece fácil, pero si no haces las cosas bien podrías tener accidentes fortuitos, como le pasó a una Tiktoker que se dio tremendo “porrazo” al intentar hacer el #LoveStoryChallenge Todo inicia cuando la joven, quien se identifica en la red social como @leorsaghian5 decidió echarle mucha crema a sus tacos a la hora de realizar su coreografía de Tik Tok.Y es que de entrada, busco una locación preciosa a la orilla de alguna playa, en la que se puso a grabar con actuación incluida, ya que monta una pedida de mano con la famosa canción de Taylor Swift de fondo. Sin embargo la sonrisa rápidamente se borró de su rostro, cuando al dar un par de pasos hacia atrás para dar paso al clímax del baile, da un paso en falso y se va para atrás, quedando con las piernas al aire.

No se sabe que tan alta fue la caída, pero por lo que se alcanza a ver, la joven solo se fue de espaldas una distancia muy corta, lo cual podría no haber representado un riesgo a su bienestar, pero si un golpe muy duro a su honor, el cual seguramente se quedó tirado junto a ella. Sin duda es un reto que parecería de lo más inocente, pero ya te diste cuenta que siempre hay riesgos. Así que si tu haces videos para esta divertida plataforma digital, asegúrate de no grabar de espaldas a un acantilado, no queremos que seas el siguiente protagonista de una escena como esta.