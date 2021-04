Vídeo: Tras 12 años, la ‘Rapunzel’ India cortó su cabello de casi dos metros de largo

Cargando...

Hasta hace muy poco, en la lejana India una joven de 18 años era conocida como Rapunzel por su largo cabello de dos metros. Se lo dejó de cortar a los 6, después de una experiencia traumática en la peluquería. Aunque fue difícil mantenerlo, su pelo la hizo merecedora del Guinness World Record en tres oportunidades como la adolescente con la melena más larga. Recientemente se lo cortó para ser exhibido en un museo en California, Estados Unidos.

Nilanshi Patel tiene 18 años y es de Modasa, Gujarat, India. Hasta hace muy poco era conocida como la “Rapunzel de la vida real”. Y es que en 2018 su cabello medía 170,5 cm, lo que la hizo merecedora de su primer Guinness World Record. Lo mismo ocurrió en 2019, cuando su pelo creció 19,5 cm más. El tercer título llegó al año siguiente, en 2020, cuando alcanzó una longitud de 200 cm.

Sin embargo, su larga cabellera llegó a su fin. Así lo anunció Ripley’s Believe It or Not!, a quienes Nilanshi les donó su melena para que sea exhibida en uno de sus museos hasta el mes de mayo. Luego, será ubicado de manera permanente en el Guinnes World Record en Hollywood, California.

Una de las personas que motivó a la joven a tomar esa drástica decisión fue su madre, Kaminiben, quien le dijo que “tu cabello está hecho para inspirar a la gente”. Y es que cuidar de un pelo como ese no fue una tarea fácil. Una vez a la semana las dos lavaban la melena para luego peinarla y secarla, acción que tomaba bastante tiempo.

“Mi cabello me dio mucho. Debido a mi cabello, se me conoce como la ‘Rapunzel de la vida real’, ahora es el momento de retribuir”, dijo la joven.

El momento del ansiado corte de cabello quedó registrado en un video publicado por Guinness World Record. En el, se ve a la madre de Nilanshi separando su larga melena en partes para que luego un peluquero tome cada mechón amarrado con una tela roja y los corte con una tijera.

“Me siento orgulloso de enviar mi cabello al museo de EE. UU., la gente verá y se inspirará con él. Estoy muy, muy feliz… Hoy es un nuevo comienzo y espero batir muchos más récords en el futuro”, dice la joven en el registro.

Sobre su apodo como “Rapunzel”, Nilanshi dijo que aunque ya no tenga el pelo largo, seguirá siendo una princesa.