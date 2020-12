VIDEO: Un tierno baile de Baby Yoda emociona en las redes sociales

Cargando...

El pequeño Baby Yoda, ha conquistado rotundamente a los fanáticos de Star Wars. Ha sido inevitable que el final de la segunda temporada de The Mandalorian provoque algunas lágrimas y mantenga a todos al borde del sillón con inesperados encuentros. Y para los que se quedaron con ganas de saber más de la tierna criaturita verde, ahora anda circulando un nuevo video en redes sociales de Baby Yoda bailando.

Con un estilo único, este original personaje sorprendió a los fans sacudiendo el cuerpo al ritmo de la guitarra del director Robert Rodríguez, quien decidió compartir el clip con sus seguidores como un regalo de Navidad.

En el video aparece Robert Rodríguez al lado de Grogu detrás de cámaras del emblemático episodio de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian.

"Aquí hay un regalo de Navidad para todos aquellos que me preguntaron cómo es pasar el rato con Baby Yoda en el set de #TheMandalorian", escribió el director en Twitter.

Por fortuna para los fans, el estudio Lucasfilm (propiedad de Disney) ya prepara más contenido sobre el mundo concebido por George Lucas, entre los que destacan tres series derivadas de The Mandalorian: Ahsoka, Rangers Of The New Republic y The Book of Boba Fett.

Hasta el momento se sabe que la serie sobre Boba Fett se estrenará en diciembre de 2021 con Temuera Morrison como protagonista, quien ya apareció en la película Attack of the Clones (2002).