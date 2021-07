Video: Victoria, la reina que no tiene brazos ni una pierna y que se siente como una ganadora

Ecuador

Victoria Salcedo se ha convertido en un ejemplo en su país y en el mundo con su historia de vida, pues es una reina que no tiene brazos ni una pierna y ahora aspira a convertirse en la futura Miss Ecuador, concurso que se llevará a cabo el 11 de septiembre.

En un video, la estudiante de comunicación contó cómo perdió sus extremidades, cuando tenía solo 5 años.

“El recuerdo es que estaba jugando con amigas, estaba en patines y tomé una vara de metal para sostenerme y no caer, y esa vara la usé y toqué el cable de alta tensión de mi casa”, recordó. “Sufrí una descarga eléctrica y es por eso que me tuvieron que amputar, me dio gangrena y para salvarme la vida me tuvieron que amputar”, detalló sobre lo que vivió hace ya 20 años.