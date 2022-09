Putin pide a Ucrania poner fin a la guerra y volver la mesa de negociación

Cargando...

Moscú, Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió este viernes, 30 de septiembre, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ponga fin de inmediato a la guerra y vuelva a la mesa de negociaciones, pero ha dejado claro que los territorios ocupados en los que ha celebrado un referendo de adhesión a Rusia, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, es “definitiva”.

Cabe recordar que fue el Kremlin el que hace unos meses lanzó una operación militar para ocupar Ucrania, que no ha dudado en defenderse de la agresión.

“Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, aseveró Putin ante la élite política del país. “La gente votó por nuestro futuro común”, añadió en referencia al resultado de los seudorreréndums organizados para justificar la anexión, contraria al derecho internacional.

Además, aprovechó el mensaje para pedir "un alto el fuego al régimen de Kiev" en esas zonas, ya declaradas como rusas.

"Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin las acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver la mesa de negociaciones", señaló Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de esta ilegal anexión con cuatro regiones ucranianas en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.

El presidente ruso insistió, no obstante, que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales. "La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin antes de firmar junto a los representantes prorrusos de las regiones ucranianas bajo control ruso el protocolo de anexión.