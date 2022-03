Una tabla de madera, improvisado 'corredor humanitario' en ciudad ucraniana de Irpin

Irpin, Ucrania

La estrecha tabla de madera está medio sumergida en las heladas aguas del río de Irpin, en Ucrania, después de que 10.000 personas la utilizaron en los últimos días para escapar de los bombardeos rusos en su avance hacia Kiev.

Ucranianos salen de Irpin. Fotos: Dimitar DILKOFF / AFP

La tabla debe servir para evacuar a todo el mundo, desde mujeres, niños y ancianos hasta perros, carritos de bebé, maletas, bicicletas y heridos en camilla. Incluso han pasado por ella cuerpos enrollados en alfombras.

El puente de hormigón que queda por encima fue destruido deliberadamente por las fuerzas ucranianas.

"En la carretera había disparos por todas partes, pero pasamos por en medio", agrega, tirando de su maleta.

"Me dan mucho miedo estos tiros, me digo que si muero de repente, pues ya está, pero que si acabo herida en las piernas, tendré que trepar para escapar [de los combates] y eso no es nada bueno", explica con semblante tranquilo.