Nuevo estreno Big Time Rush

Kendall Knight (Kendall Schmidt), James Diamond (James Maslow), Carlos García (Carlos Pena, Jr.) y Logan Mitchell (Logan Henderson) son cuatro mejores amigos de Minnesota cuyo sueño es convertirse en jugadores de hockey profesionales. Solo James tiene un sueño distinto: convertirse en un cantante famoso. Apoyado por todos sus amigos y en especial por Kendall, James jura no desaprovechar jamás cualquier oportunidad que le permita alcanzar su sueño. Mientras tanto, Gustavo Rocque (Stephen Kramer Glickman) un famoso compositor, músico, y productor discográfico está buscando a quien podría ser su próxima gran estrella, y junto a su asistente Kelly Wainwright (Tanya Chisholm), organizan audiciones para encontrar al artista adecuado. La noticia de la audición llega a los oídos de James, quien con la ayuda de sus amigos audiciona, pero es rechazado por el impaciente y explosivo productor.

Por si fuera poco, las cosas se complican aún más cuando Gustavo se muestra interesado en convertir a Kendall en su próxima celebridad a pesar de que este no audicionó intencionalmente y lo insultó al cantar un tema ofensivo llamado "The Giant Turd Song" (La canción del puerco). Sin faltar a la promesa que le hizo a su amigo, Kendall acepta la propuesta de Gustavo con la condición de que tanto James como Carlos y Logan fuesen convertidos en una banda de chicos. De manera desesperada y corto de tiempo, Gustavo acepta la propuesta. Los cuatro viajan a Los Ángeles para convertirse en celebridades. Una vez allí, los chicos no muestran ninguna disposición ni habilidad que una banda de chicos requiere y acaban siendo despedidos por Gustavo. Mientras reflexionan sobre sus decisiones, los chicos finalmente se proponen a convertirse en cantantes al descubrir que en realidad son muy talentosos; juntos crean un nombre y una canción para su banda "Big Time Rush". Contando con la aprobación del jefe de Gustavo, Griffin, los chicos comienzan su aventura musical.

Reparto Principal

Kendall Schmidt.- como Kendall Knight, el líder del grupo.

James Maslow.- como James Diamond, el guapo del grupo, que también desea llevar una carrera de actuación y modelaje en paralelo.

Carlos Pena Jr. .- como Carlos García, el loco, salvaje y divertido del grupo.

Logan Henderson.- como Logan Mitchell, el inteligente del grupo. Su verdadero nombre es Hortense.

Ciara Bravo.- como Katie Knight, la hermana menor de Kendall.