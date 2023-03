Diego Boneta confesó que acudió a terapia para superar el personaje de Luis Miguel

Cargando...

El producto audiovisual se estrenó en 2018 en la plataforma de Netflix. Tuvo tres temporadas. Todas contaron con gran acogida del público,

Terapia

Diego Boneta confesó aquello durante una entrevista concedida a Televisa. "Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente", reveló.

"Fue como todo un proceso de meses después de como 'a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez'". En las dos temporadas siguientes, el actor manejo mejor el tema.

La serie

Relata la vida del cantante Luis Miguel, quien ha cautivado al público en Latinoamérica durante décadas. El primer capítulo se sitúa en el año 1981, cuando el padre de Luis Miguel, un músico con dificultades, lo sube por primera vez a un escenario. Seis años después, crece la tensión entre ellos.

Diego Boneta

Este actor comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a los12 años, cuando participó en el show 'Código Fama', un competencia de canto de la televisión mexicana.

Luego de finalizar entre los cinco primeros obtuvo su primer rol televisivo interpretando a Ricardo en la serie 'Alegrijes y Rebujos'. Tras interpretar a Luis Miguel, ha participado en películas como 'New Order', 'El padre de la novia', entre otros proyectos. Tiene 32 años