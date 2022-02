Dayana I invita a la primera precarnavalera con temática cultural y tradicional

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La fiesta grande de los cruceños, arrancará oficialmente este sábado 12 de febrero con la primera precarnavalera. Dayana Molina junto a la comparsa coronadora 'Los Picarazos' invitan a asistir a esta esta gran festividad que promete mucha alegría y color para todo el pueblo de Santa Cruz.

" Es el carnaval del reencuentro y nos vamos a encargar de devolverle toda la alegría a nuestro pueblo cruceño", señaló Dayana I.

La actividad será desarrollada con todas la medidas de bioseguridad, ya que contará con 21 puntos de control, unidades móviles que realizaran pruebas antígeno nasal y además habrán puntos de vacunación contra el Covid-19 para la persona que quieran inmunizarse.

" No me voy a cansar de reiterar que es importantes que sigamos incentivando a la vacunación, no bajemos la guardia, no nos relajemos, sigamos actuando con mucha responsabilidad para tener un carnaval muy lindo", aseveró la soberana carnavalera.

Esta primera precarnavalera partirá desde la calle Libertad hacia la Velasco, tendrá temática tradicional cruceña en homenaje a la fundación de Santa Cruz y será realzada con mucho color y baile por 36 ballet folclóricos, que acompañarán a 'Los Picarazos', la única comparsa que integrará el recorrido junto a nuestra soberana Dayana I.

Los Picarazos señalaron que el único requisito para asistir a esta primera preca, será mostrar el carnet de vacunación y hacer el uso del barbijo.