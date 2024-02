¿Se perdió la corona de la virreina del Carnaval paceño?

Cargando...

La Paz, Bolivia

¡Polémica en el Carnaval paceño! La organización de la Reina del Carnaval Paceño denunció a la Virreina 2023 por no devolver la corona, cuando solo faltan horas para la elección de una nueva soberana.

"Es un tema muy serio, es un abuso de confianza por parte de una titular de la corona que, hasta el día de hoy, no la entregue principalmente a la organización", afirmó Javier Escalier, organizador del evento.

Según Escalier, la modelo Fabiana Álvarez no respondió a ningún intento de comunicación personal ni formal para devolver la corona de plata y piedras preciosas que lleva tallada la figura del Illimani.

"No es justo que una persona agarre y no quiera devolver algo que no es suyo. Esta corona corresponde y pertenece a la organización. No tenemos datos sobre el paradero ni de ella, ni de la corona", dijo el también concejal.

En respuesta, Fabiana aseguró que está dispuesta a entregar la corona porque sabe que tiene que devolverla, pero aseguró que la organización no se comunicó con ella, ni le invitó a la gala final de hoy para participar en la pasarela.

Comentó también que aceptaría la denuncia si el concurso ya hubiera pasado y que "no se está escapando" porque no tiene la intención de quedársela.

Cargando...

Fabiana también agradeció el apoyo del público paceño, reiterando que no le invitaron para hacer la entrega de la corona y tampoco lo hará.

Así, la virreina quiso aclarar la situación y responder los ataques contra ella.

"Todo esto afecta a mi persona, a mi familia, mi integridad, mi honor como persona públicamente. Tengo 23 años y estoy empezando en una carrera, me está perjudicando demasiado. Lo han tomado muy personal y se ha salido de control. Nunca se me hizo una llamada de la organización de Reina del Carnaval Paceño, ni el organizador, ni los que trabajan con él, ni alguna reina para devolver la corona. Podían usar cualquier medio para decirme todo esto. Nunca se me ha convocado para alguna invitación, presentación de candidatas. Me sorprende", afirmó Fabiana en El Mañanero.

Aseguró que no tuvo altercados con la organización, pero que percibió molestia porque ella no aceptó algunas condiciones que le impusieron como hacer sesiones de fotos en lencería y traje de baño.

"No siempre me ha gustado hacer todo eso. Yo me dedico a otro tipo de trabajos como representante de La Paz, activismo social, otro rubro. De parte del concurso hubo algo contra mi persona. No tengo enemigos, nunca tuve una pelea", agregó.

También comentó que no firmó ningún contrato que estipule el día y la hora para entregar la corona, tampoco aceptó cláusulas para posar en lencería.

Cargando...

Del mismo modo, su abogada Paola Barriga recordó que en todo evento de belleza la devolución de la corona se hace en la gala para elegir a la siguiente soberana.

"Tenemos cartas notariadas del domingo 28 de enero, que va y notifica el joyero, no el representante de la organización, que le pide que devuelva la corona. Ella no podría entregar la corona a un 'x' que no conocía. ¿Si entregaba a una persona desconocida y era un robo? Existe una difamación sin precedentes a la imagen de Fabiana, vamos a tomar las acciones legales", aseveró.

Así, Fabiana mostró la corona en El Mañanero demostrando que no está perdida. Además, detalló que solamente está valuada en 700 bolivianos por el peso bruto de la plata y 4.000 bolivianos con todo el trabajo.

"He renunciado a la corona ayer porque no me voy a prestar a ser imagen de un concurso que ha dañado mi integridad como mujer, que ha sido tan mala conmigo, que nunca me ha apoyado, me han querido hundir. No me voy a prestar para ningún juego absurdo en que esto se ha convertido, no quiero ser parte de este concurso, no soy una corona y no merezco todo lo que me está pasando", agregó.

Así, la abogada explicó que entregarán la corona hoy en una notaría de fe pública con un acta, de donde las autoridades convocadas por la organización deban recoger porque no es lo correcto "que sea el joyero".