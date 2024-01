Se ultiman detalles para la coronación de Aitana como reina del Carnaval Cruceño

Santa Cruz, Bolivia

Este sábado 3 de febrero, la ciudad de Santa Cruz se vestirá de fiesta para la coronación de Aitana I como la Reina del Carnaval Cruceño 2024, este evento será emídido por la señal y plataformas digitales de la Red Uno de Bolivia a partir de las 21:00 horas.

“Estoy viviendo una experiencia maravillosa, mágica, no me cambio por nadie en este momento, no esperaba tanto cariño de la gente”, dijo la soberana ante las cámaras de la Red Uno de Bolivia.