¡Tremendo mediocampo! Manchester United movió sus fichas y armó un equipo de ensueño

Inglaterra continúa como uno de los países que mejor se ha movido en el mercado de fichajes actual. Esta vez el turno es del Manchester United, que ya hizo oficial la llegada de Donny Van de Beek.

Van de Beek es un volante de 23 años que pertenecía al Ajax y era uno de esas jóvenes estrellas que le quedaban al equipo luego de la gran temporada 2018-2019 en la que fueron semifinalistas de Champions.

El volante inglés llega al Manchester United para unirse a un medio campo que actualmente tiene a Paul Pogba, Bruno Fernandes, Fred, Juan Mata, Andreas Pereira como volantes por el medio del campo.

Aunque no se ha hecho oficial la cifra de la transferencia, The Guardian afirmó que pagaron 40 millones de euros más otros incentivos que no fueron publicados. Además, el joven holandés firma un contrato con el United hasta el 2025.

Van de Beek era uno de los jugadores que se decía era un pedido específico de Ronald Koeman, quien lo dirigió en la selección de Países Bajos (Holanda). También en algún momento se especuló que Real Madrid había intentado ficharlo.