🔴Ahora | Primer tiempo finalizado: Arabia Saudita se impone 1-0 sobre Uruguay

Uruguay y Arabia Saudita van por sus primeros puntos en el Mundial por la fecha 1 del grupo H del Mundial.

Los seleccionados árabe y sudamericano disputan su segundo enfrentamiento en la historia de los Mundiales y vuelven a compartir zona, tal como ocurrió en Rusia 2018. En esta edición, estarán acompañados por España y Cabo Verde.

Arabia Saudita disputará su séptima Copa del Mundo. Desde su debut en Estados Unidos 1994, el conjunto asiático sólo se ausentó en dos ediciones y buscará volver a superar la fase de grupos, algo que consiguió una única vez.

Aquella histórica actuación se dio justamente en su primera participación en Mundiales, cuando avanzó hasta los octavos de final. Su recorrido terminó con una derrota por 3-1 frente a Suecia.

Por su parte, Uruguay, bicampeón del mundo tras conquistar la edición inaugural de 1930 y protagonista de la epopeya del Maracanazo en 1950, se prepara para disputar su 15ª Copa del Mundo y encadenar su quinta participación consecutiva desde Sudáfrica 2010.

El conjunto charrúa, que a lo largo de su historia también alcanzó tres cuartos puestos (Suiza 1954, México 1970 y el recordado certamen de 2010), selló su clasificación tras finalizar en la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esta vez, el desafío estará bajo la conducción de Marcelo Bielsa, quien ya cuenta con experiencia en la máxima cita del fútbol luego de dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

En el único antecedente mundialista, el 20 de junio de 2018, Uruguay se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita. Además, ambas selecciones registran dos amistosos previos: un empate 1-1 en 2014 y una victoria saudí por 3-2 en 2002.

Maurizio Mariani fue designado para controlar el partido.

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