Always Ready despide a Julio Cesar Baldivieso y se registran peleas en el vestuario

La Paz, Bolivia

Tras la derrota ante Aurora por 0-1, el club Always Ready despidió a su técnico Julio César Baldivieso que dejó al equipo en la tercera posición, alejándose de los punteros The Strongest y Bolívar por el torneo Apertura de la Liga Profesional de Futbol Boliviano.

El vicepresidente de la institución paceña, Steven Díaz, dijo de manera contundente: "Baldivieso no sigue”. La noticia sin embargo no sorprendió al periodismo deportivo local que ya había anticipado la drástica determinación en caso de un nuevo traspié.

“No podemos calificar a un técnico por un partido, es la seguidilla de partidos donde Always Ready ya no demuestra una identidad, jugamos al pelotazo, Bolívar nos pasó por encima y con la calidad de jugadores que tenemos eso no puede ser", declaró a los medios de prensa Díaz.

Según datos, Baldivieso asumió la dirección técnica el 7 de junio de este año en reemplazo de Eduardo Villegas que también fue despedido por los malos resultados. Sin embargo, el cambio no resultó porque Always Ready perdió importantes puntos de local.

Con "El Emperador", el equipo logró 11 triunfos, tres empates y recogió la misma cantidad derrotas. Probablemente la más humillante fue aquella goleada 0-3 que recibió en el Hernando Siles ante Bolívar y la gota que rebalsó el vaso fue la caída de local este sábado ante su público en el estadio de Villa Ingenio en El Alto.

¿Peleas en el vestuario?

El sábado, luego de la derrota hubo una pelea en el vestuario millonario. El dirigente Oscar Barrenechea y el asistente técnico Rubén Tufiño fueron protagonistas. Barrenechea, aseguró que la pelea comenzó después de que reclamó por la derrota. Se estrelló contra de Baldivieso y Tufiño respondió.

“Fui a discutir con el técnico por el rendimiento del equipo, y por diferencias que tenía él con un jugador, y ahí saltó Tufiño y me empezó a agredir y yo actué en defensa propia. En la discusión le dije a Julio: ¿A quién crees que le estás levantando la voz? ¿Sabes quién soy yo? Lo hice para que se entienda que le está faltando el respeto a un dirigente, y Tufiño saltó y me dijo ‘¡Tú no eres nadie, te voy a sacar la mierda!’ Me ha intentado agredir y yo me he defendido”, contó Barrenechea.