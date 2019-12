Julio César Baldivieso dejará Aurora 

Súper Deportivo.- Julio César Baldivieso anunció que dejará Aurora a mediados de diciembre porque debe cumplir con compromisos familiares. Quien ofició como asesor técnico desde septiembre, asegura que no tiene contrato con el club e hizo un compromiso de palabra para coadyuvar con la primera plantilla hasta el pasado mes.

“Vine con la ilusión de poder ayudar. No es lo mismo estar en la tribuna que estar al borde del campo. Siento que no transmito a los jugadores, lo que en verdad quiero. Pueden traer a Mourinho o Guardiola; pero si los futbolistas no quieren, no tiene sentido y son ellos los que juegan. Se jugó bien con The Strongest y Nacional Potosí, pero el otro día fuimos un desastre en Montero. Como agradecido al club, espero que se pueda salvar la categoría”, manifestó el “Emperador”.

Al momento, el “Equipo del Pueblo” es último en la tabla acumulada junto con Sport Boys, ambos suman 34 puntos. Los celestes preparan su presentación ante Royal Pari, mentalizados en sumar una victoria para permanecer en el profesionalismo; la contienda se disputará este jueves, desde las 18:15.

Periodista.- Ángela Apaza