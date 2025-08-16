TEMAS DE HOY:
Laliga

LaLiga 2025: Valencia y Real Sociedad empataron 1-1 en su debut

El duelo entre ambos equipos se desarrolló en el estadio de Mestalla, el partido de infarto, no logró coronador un ganador.

Silvia Sanchez

16/08/2025 17:34

Escuchar esta nota

El duelo entre Valencia y Real Sociedad se realizó en el estadio de Mestalla, fue el partido con el que ambos equipos debutaron en la temporada.

Previamente, El Valencia había logrado al menos un empate en tres de sus cinco partidos amistosos de pretemporada y en siete de sus últimos 10 enfrentamientos directos contra la Real Sociedad.

En cambio, la Real Sociedad necesita rodaje tras la llegada de Sergio Francisco al banquillo. Sus tres triunfos en siete encuentros amistosos de pretemporada son una buena toma de contacto.

 

 

