Barcelona anunció que Ousmane Dembélé debe salir del club de forma inmediata

El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, ha pedido al delantero francés Ousmane Dembélé que salga del club azulgrana antes de que se cierre la ventana de fichajes de enero "tanto por su bien como por el club", para asegurarse de obtener fondos a cambio, ya que su contrato termina en junio.

Dembélé, que llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund en 2017, no ha logrado desarrollar el potencial que hizo que el club español pagará 105 millones de euros (119,11 millones de dólares) por sus servicios, marcando 31 goles en 129 partidos.

El Barcelona, que tiene una deuda de más de 1.350 millones de euros, corre el riesgo de perderlo gratis al final de la temporada si no renueva su contrato y el entrenador Xavi Hernández también ha dicho que intentarán traspasarlo si ese es el caso.

Alemany dijo, en declaraciones a Barça TV, que el club ya le ha dicho a Dembélé que tiene que salir antes de que acabe la ventana invernal de transferencias.

"El Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador siguiese con nosotros, (pero) es evidente, nos parece obvio, que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y por lo tanto no está comprometido con el proyecto futuro del Barça", señaló.

"En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata (...) y por lo tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero", dijo.

"No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto", añadió.

Dembélé dijo en su cuenta de la red social Instagram que no va a "ceder a ningún tipo de chantaje" del equipo catalán.

Sin embargo, no dio detalles sobre si abandonará el equipo durante el mercado de fichajes de enero.

"Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. (...) A partir de hoy, se acabó", escribió Dembélé.

"Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. (...) Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse".

Dembélé no fue incluido en la convocatoria del equipo para el partido de Copa del Rey que disputará el jueves contra el Athletic de Bilbao. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dijo que el Barcelona no puede castigar al internacional francés por no haber renovado su contrato.