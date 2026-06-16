Bielsa lamentó la falta de eficacia de Uruguay tras igualar 1 a 1

Tras el empate 1 a 1 entre Uruguay y Arabia Saudita, el director técnico Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de su equipo y apuntó a la falta de eficacia como uno de los factores que impidió conseguir la victoria.

Red Uno estuvo presente en la conferencia posterior al encuentro, donde el entrenador uruguayo sostuvo que su equipo logró mostrar una mejor versión en el segundo tiempo, aunque reconoció que no alcanzó para quedarse con el triunfo.

“Conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar”, afirmó Bielsa, al referirse al cambio de imagen que mostró Uruguay en la segunda mitad del compromiso.

Merecimos ganar

El estratega también señaló que, aunque podría decirse que su equipo mereció ganar por las ocasiones generadas, hubo un tramo del partido que no fue aprovechado de la mejor manera.

“Hay un camino fácil para decir: ‘Sí, merecimos ganar’. En el segundo tiempo erramos 10 goles”, expresó.

Bielsa fue autocrítico con el rendimiento del equipo en la primera parte y consideró que Uruguay tenía las condiciones para jugar con mayor intensidad desde el inicio del encuentro.

“Si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primer tiempo no utilizamos 45 minutos. Estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo”, manifestó

Finalmente, el entrenador remarcó que Uruguay debía haber sostenido durante todo el partido el nivel mostrado en el complemento.

“Nosotros hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo”, concluyó Bielsa.

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