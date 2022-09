Byron Castillo dice que audio difundido por Daily Mail sobre su nacionalidad es de hace cuatro años atrás

Ecuador

Hace días atrás, Daily Mail reconocido medio periodístico inglés, difundió un audio sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo, en el audio se escucha a Castillo afirmar que es de nacionalidad colombiana, pero el mismo jugador rompió el silencio y dijo que el viral audio es de hace varios años atrás.

Byron Castillo rompió el silencio y habló con la cadena internacional Telemundo, donde contó su versión respecto a lo que difundió el medio inglés sobre su nacionalidad, dijo que el audio es de hace cuatro años atrás y que aquel tema en su momento fue solucionado en el mismo país de Ecuador.

"Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía "wow qué pasa". Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas", contó el jugador.