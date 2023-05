¡Conmovedor! El Cristo Redentor de Brasil apagó sus luces en apoyo a Vinicius

Brasil

Durante 1 hora el emblema de Brasil, "Cristo Redentor" dejó de emitir su imponente luz en apoyo al suyo, Vinicius Jr, quien fue víctima de racismo el pasado domingo en el duelo frente a Valencia por la liga de España.

El pasado lunes el monumento principal de los brasileños, conocido como Cristo Redentor, apagó sus luces en solidaridad con el futbolista de Real Madrid Vinicius Jr, por haber recibido insultos racistas desde las gradas donde se ubicaban los hinchas de Valencia.

La mencionada acción se trata de una acción entre el Núcleo del Deporte y la Fe del Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol.

La acción no pasó desapercibida ya que la misma víctima reaccionó y realizó un post en redes sociales en agradecimiento a la muestra de solidaridad que le realizaron en su país.

"Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", redactó el futbolista en sus redes sociales.