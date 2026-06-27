¿Conviene ganar? El insólito dilema que enfrenta a Austria y Argelia

Austria y Argelia disputarán un partido decisivo por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, aunque la clasificación a la siguiente ronda no es el único tema que rodea el encuentro.

Con Argentina ya instalada como líder de la serie, ambas selecciones pelearán por el segundo lugar, pero ese puesto podría traer un rival de máxima exigencia.

Los dos equipos llegan con tres puntos y de acuerdo con las proyecciones del cuadro, el segundo del Grupo J podría enfrentar a España en los dieciseisavos de final, siempre que la selección española confirme el primer lugar de su grupo.

Esa posibilidad ha provocado que en redes sociales muchos se pregunten si realmente conviene terminar segundo.

La otra opción es finalizar tercero. Si ese equipo logra avanzar como uno de los mejores terceros, el camino podría llevarlo a enfrentarse con Suiza, un rival que, en teoría, representa un desafío menos exigente que España.

Más allá de las especulaciones, Austria y Argelia afrontarán un duelo en el que estarán en juego la clasificación y la estrategia. Lo que normalmente sería una ventaja, terminar segundo, podría convertirse en un camino mucho más difícil en la fase eliminatoria.

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