Cristiano Ronaldo corre riesgo de ser deportado de Arabia por realizar gesto obsceno

El Al-Nassr no anda bien en la liga de Arabia y Cristiano Ronaldo es parte de ese club, el pasado martes cayeron 0-2 en su visita a Al Hilal, y tras finalizar el encuentro, los hinchas rivales le corearon al portugués a 'Messi' a lo que este reaccionó mostrando un gesto obsceno, de inmediato tuvo gran repercusión aquella acción, sin embargo esto va contra la ley de aquel país por lo que CR7 podría ser deportado de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo mostró indignación por el mal presente que atraviesa su club, tras el partido en la que cayeron por la liga árabe, mientras salía cabizbajo del gramado, no faltó la ocurrencia de los hinchas rivales, le cantaron con el nombre de Lionel Messi, el futbolista no se pudo contener e hizo un gesto agarrándose los genitales, el momento fue grabado y colgado en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

El asunto en cuestión es un delito en Arabia Saudita, ya que se trata de un delito de indecencia, una deshonra pública. Por lo que la persona que lo comete, en caso de un ciudadano común será arrestado, en el caso de un extranjero será deportado, la abogada Nouf bin Ahmed habló sobre el asunto en su cuenta de Twitter y confirmó que presentará una denuncia al fisco, por lo que se podría venir serios problemas para una de las estrellas del fútbol mundial.

El Al Nassr volverá a jugar el próximo lunes 24 ante el Al-Wahda, por las semifinales de la Copa del Rey de Campeones. Sin embargo, el delantero podría no estar presente por los cargos de los que fue acusado tras haber hecho ese gesto obsceno.

