Lo que comenzó como una curiosa campaña en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026. Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda y fenómeno viral de las últimas semanas, jugará en Sudamérica tras alcanzar un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay según reportan medios internacionales.

El defensor de 32 años, que milita en Wellington Phoenix, se sumará al tricampeón de América una vez concluya su participación con la selección neozelandesa en la Copa del Mundo. De esta manera, disputará la Copa Sudamericana bajo las órdenes del entrenador Pablo "Vitamina" Sánchez.

Hace apenas unas semanas, Payne era prácticamente un desconocido fuera de Oceanía. Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini inició una campaña para encontrar al futbolista "menos famoso" del Mundial. En ese momento, el neozelandés contaba con poco más de 4.700 seguidores en Instagram.

La iniciativa se volvió viral y transformó la vida del jugador. En cuestión de días, su popularidad se disparó hasta superar los 5,8 millones de seguidores, una cifra incluso superior a la población de Nueva Zelanda. Payne respondió al apoyo con mensajes en español y rápidamente se ganó el cariño de miles de aficionados latinoamericanos.

El defensor ya había dejado abierta la posibilidad de jugar en Sudamérica. Tras el empate 2-2 frente a Irán, reconoció que analizaría cualquier propuesta que llegara desde esta parte del continente, aunque aclaró que su prioridad era concentrarse en el Mundial y ayudar a Nueva Zelanda a avanzar de ronda.

Antes de que Olimpia cerrara el acuerdo, también trascendió el interés de otros clubes de la región. Sin embargo, finalmente será el conjunto paraguayo el que se quede con uno de los personajes más populares e inesperados que ha dejado la Copa del Mundo.

De ser el jugador menos seguido del Mundial a convertirse en refuerzo de un gigante sudamericano, Tim Payne sigue escribiendo una historia que parece sacada de las redes sociales.

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