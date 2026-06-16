Argentina vs Argelia: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

El vigente campeón del mundo inicia este martes la defensa de su corona. Lionel Messi liderará a la Albiceleste en su estreno por el Grupo J del Mundial 2026.
16/06/2026 11:11
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La selección argentina pondrá en marcha este martes la defensa del título conquistado en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Kansas City y será dirigido por el árbitro polaco Szymon Marciniak, recordado por haber arbitrado la final de la pasada Copa del Mundo.
Con Lionel Messi como principal figura, la Albiceleste llega a una nueva cita mundialista con una base importante del plantel campeón, aunque también con varias caras nuevas. Además, algunas molestias físicas mantienen en duda a ciertos jugadores, entre ellos el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, cuya presencia podría definirse poco antes del inicio del compromiso.
La transmisión de Red Uno comenzará a las 20:45 con una previa especial que incluirá análisis, información de último momento y la confirmación de las alineaciones oficiales de ambos equipos. El partido también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la red televisiva.
Argentina buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial, mientras que Argelia intentará dar la sorpresa en un grupo que también integran Austria y Jordania.
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