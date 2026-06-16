Argentina vs Argelia: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

La selección argentina pondrá en marcha este martes la defensa del título conquistado en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Kansas City y será dirigido por el árbitro polaco Szymon Marciniak, recordado por haber arbitrado la final de la pasada Copa del Mundo.

Con Lionel Messi como principal figura, la Albiceleste llega a una nueva cita mundialista con una base importante del plantel campeón, aunque también con varias caras nuevas. Además, algunas molestias físicas mantienen en duda a ciertos jugadores, entre ellos el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, cuya presencia podría definirse poco antes del inicio del compromiso.

La transmisión de Red Uno comenzará a las 20:45 con una previa especial que incluirá análisis, información de último momento y la confirmación de las alineaciones oficiales de ambos equipos. El partido también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la red televisiva.

Posible formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Posible formación de Argelia:

Luca Zidane; Youcef Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri.

Argentina buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial, mientras que Argelia intentará dar la sorpresa en un grupo que también integran Austria y Jordania.

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