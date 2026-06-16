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Mundial 2026

Argentina vs Argelia: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

El vigente campeón del mundo inicia este martes la defensa de su corona. Lionel Messi liderará a la Albiceleste en su estreno por el Grupo J del Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

16/06/2026 11:11

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Hinchas de Argentina y Argelia en la previa al partido. Foto: EFE.
Bolivia.

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La selección argentina pondrá en marcha este martes la defensa del título conquistado en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Kansas City y será dirigido por el árbitro polaco Szymon Marciniak, recordado por haber arbitrado la final de la pasada Copa del Mundo.

Con Lionel Messi como principal figura, la Albiceleste llega a una nueva cita mundialista con una base importante del plantel campeón, aunque también con varias caras nuevas. Además, algunas molestias físicas mantienen en duda a ciertos jugadores, entre ellos el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, cuya presencia podría definirse poco antes del inicio del compromiso.

La transmisión de Red Uno comenzará a las 20:45 con una previa especial que incluirá análisis, información de último momento y la confirmación de las alineaciones oficiales de ambos equipos. El partido también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la red televisiva.

Posible formación de Argentina:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Posible formación de Argelia:
Luca Zidane; Youcef Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri.

Argentina buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial, mientras que Argelia intentará dar la sorpresa en un grupo que también integran Austria y Jordania.

Mira la programación en Red Uno Play

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