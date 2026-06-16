¡Alto impacto! A un día de su debut en el Mundial, revelan la estricta dieta de CR7

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando el paso del tiempo. El delantero portugués sigue siendo una de las principales figuras del fútbol mundial y gran parte de su vigencia se debe a una disciplina alimentaria que pocos estarían dispuestos a seguir. Así lo reveló Giorgio Barone, quien fue su chef personal durante su etapa en la Juventus.

Según Barone, la filosofía de vida del capitán de Portugal se resume en una frase: “60% dieta y 40% entrenamiento”. El cocinero explicó que Ronaldo eliminó por completo el azúcar de su alimentación, incluso del café, y también evita la comida rápida, las gaseosas, la leche, el pan y la pasta.

El desayuno del cinco veces ganador del Balón de Oro suele incluir huevos, aguacate y café sin azúcar. En el almuerzo y la cena predominan el pollo, el pescado, la carne magra y las verduras. Cuando necesita carbohidratos, los obtiene principalmente de vegetales y otras fuentes naturales, evitando alimentos elaborados con harina.

Barone destacó que la mayor diferencia entre Ronaldo y otros futbolistas no es la comida en sí, sino la constancia. “Su disciplina es única”, aseguró el chef, quien afirmó que el portugués mantiene estos hábitos incluso durante sus vacaciones.

Mientras sigue dando que hablar fuera de las canchas, Cristiano Ronaldo también se prepara para un nuevo desafío dentro del terreno de juego. Portugal debutará este miércoles en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo por el Grupo K. El encuentro está programado para las 13:00 y marcará el inicio del camino de los lusos en busca de la gloria mundialista.

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