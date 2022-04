Echaron a Ronaldinho por una simple cábala cuando militaba en Querétaro

Cargando...

El astro brasileño Ronaldinho tuvo su paso por el club mexicano del Querétaro allá por el año 2014, dejando una huella imborrable en el ámbito futbolístico. En los últimos tiempos el club azteca ocupó todas las planas por una curiosa información que circuló acerca de que ‘Dinho’ fue retirado por sus compañeros debido a una cábala.

Las cábalas, o costumbres como alguna vez las llamó Carlos Bilardo, trascienden a la lógica y en distintas partes del mundo mantienen ciertas reglas para evitar la mala suerte. En el conjunto mexicano no le escapan a esto y en la época de Ronaldinho él no se entrenaba los lunes. Ese día de la semana el brasileño tenía compromisos comerciales y no iba a los entrenamientos.

"Trabajar con Ronaldinho fue toda una experiencia. Lo más difícil de entender era que ya no quería entrenar, él era feliz jugando y por eso no iba a entrenar los lunes, algo que sus compañeros no entendían. Los lunes no iba porque Ronaldinho fue imagen de un par de empresas de Grupo Imagen y grabó temas de patrocinios", contó Joaquín Beltrán, quien en ese momento era directivo del club.

En un diálogo con el podcast Desde la Reda de Mediotiempo el ex dirigente contó que en aquel entonces el equipo que dirigía Víctor Manuel Vucetich había logrado cosechar buenos resultados y el plantel se terminó acostumbrando a la ausencia del ex Barcelona.

"Después se hizo costumbre que no llegaba a entrenar los lunes y los jugadores empezaron a entender esa dinámica. Cuando Dinho se sintió cómodo y sus compañeros también fue cuando mejor estuvo en el futbol mexicano porque fue líder de asistencias en algún momento de la temporada, con goles importantes para clasificar a esa primera Liguilla (Clausura 2015)", agregó.

"Ronaldinho ya estaba tan contento en el grupo que hubo un lunes en el que se le ocurrió aparecer en el entrenamiento y sus compañeros le gritaban que se fuera, que qué hacía ahí. Lo agarraron de cábala que no iba los lunes a entrenar y el equipo llevaba muy buenos resultados. Total que Ronaldinho se terminó yendo a su casa ese lunes por la cábala", destacó.