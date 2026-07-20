El abrazo más valioso: Nico Williams regaló su medalla de campeón a su madre

La conquista del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. Tras la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nico Williams se dirigió a las tribunas para entregar su medalla de campeón a su madre, María Arthuer.

La madre del futbolista recibió la presea con emoción y la lució junto a su hijo, protagonizando una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más destacadas de la celebración del segundo título mundial de la selección española.

Dentro del terreno de juego, el delantero también fue determinante. Durante el partido anotó un gol que fue invalidado, pero en el tiempo suplementario volvió a ser decisivo al asistir de cabeza a Ferrán Torres, quien marcó a los 106 minutos el único tanto del encuentro que le dio el campeonato a España.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte de la final y conquistó su segunda Copa del Mundo, consolidando el exitoso proceso del seleccionador español. Con este triunfo, La Roja también amplió su racha a 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota, confirmando el gran momento que atraviesa una generación que volvió a llevar a España a la cima del fútbol mundial.

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