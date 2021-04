El boxeador Ryan García le pone fecha a su retiro, para dedicarse a la MMA

EE.UU.

El atleta norteamericano de 22 años Ryan García, quien es catalogado como una de las grandes promesas del boxeo mundial, sorprendió en una entrevista con declaraciones acerca de su futuro, colocando su mente lejos del boxeo y poniendo fecha a su retiro para dedicarse a otro deporte de contacto la MMA.

"Oye, déjame decirte algo, Ben, nunca he dicho esto al aire. Pero después, siempre dije que me retiraría a los 26. Todos me miran como loco, ¿no? Pero lo estoy haciendo para entrar en el ring de MMA", le dijo Ryan en una entrevista en Podcast.