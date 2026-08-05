El primer mensaje de Jaume Cuéllar tras convertirse en nuevo jugador del Visakha FC de Camboya

Jaume Cuéllar ya comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera. Luego de ser anunciado oficialmente como refuerzo del Visakha FC, el delantero boliviano compartió un mensaje en el que dejó en evidencia su entusiasmo por este desafío en el fútbol de Camboya.

Foto: redes sociales de Jaume Cuéllar.

"¡Muy feliz de unirme a este gran equipo! Estoy muy entusiasmado por asumir este nuevo reto y con muchas ganas de empezar", escribió el atacante en sus redes sociales tras confirmarse su incorporación al conjunto camboyano.

Con este fichaje, el futbolista de 24 años afrontará por primera vez una experiencia en el fútbol asiático, después de varios años desarrollando su carrera en Europa. Su llegada al Visakha FC representa un nuevo desafío profesional y la oportunidad de ganar continuidad en un campeonato que sigue creciendo en la región.

Foto: redes sociales de Jaume Cuéllar.

Cuéllar llega procedente del CD Arenteiro, club con el que disputó la temporada 2025-2026 de la Primera Federación de España. Anteriormente también vistió las camisetas del CD Lugo, Barça Atlètic y pasó por las divisiones inferiores de la SPAL, además de haber formado parte de la cantera del FC Barcelona.

Ahora, el delantero boliviano buscará aportar con su talento a un Visakha FC que apunta a pelear por los primeros lugares del campeonato camboyano, mientras inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidarse y volver a ser protagonista en el fútbol internacional.

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