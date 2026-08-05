¿Quién era el futbolista que murió tras ser impactado por un rayo en pleno partido?

El fútbol tailandés está de luto por la muerte de Safwan Awae, el joven futbolista de 24 años que perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido de la Copa de Golok en el estadio Santiphap, en la provincia de Narathiwat.

Awae era un extremo que atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera. Apenas unos días antes de la tragedia, el pasado 29 de julio, había sido anunciado como nuevo refuerzo del Yala FC, club con el que esperaba consolidarse en el fútbol de Tailandia.

Antes de vestir la camiseta del Yala FC, el atacante defendió los colores del Pattani FC, donde dejó una destacada actuación. Durante la última temporada fue una pieza importante para el equipo, contribuyendo al ascenso a la Segunda División tailandesa y registrando siete goles en 18 partidos.

Su crecimiento futbolístico y el reciente cambio de club hacían prever una etapa prometedora en su carrera. Sin embargo, ese sueño quedó truncado cuando una descarga eléctrica impactó el terreno de juego en pleno encuentro, provocando que varios jugadores se desplomaran. Más de nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, pero Safwan Awae no logró sobrevivir a las graves lesiones.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Yala FC publicó un emotivo mensaje de despedida para su jugador, mientras que la Federación Tailandesa de Fútbol expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del futbolista.

La historia de Safwan Awae quedó marcada por una tragedia que ha dado la vuelta al mundo y que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de suspender las actividades deportivas cuando existen tormentas eléctricas, con el fin de proteger la vida de jugadores, árbitros y aficionados.

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