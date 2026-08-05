La clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó opacada por un nuevo episodio protagonizado por Neymar. Tras la victoria por 1-0 sobre Remo, el delantero brasileño desató una serie de incidentes que terminaron con un fuerte enfrentamiento con el presidente del club rival.

El exjugador del Barcelona y PSG ingresó en el segundo tiempo y fue determinante para el triunfo del "Peixe". A los 73 minutos asistió a Ronny, quien marcó el único tanto del encuentro y selló el pase de su equipo a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, una vez finalizado el partido, la tensión se trasladó fuera del campo. Neymar se dirigió hacia la zona de vestuarios intercambiando gritos con futbolistas de Remo, a quienes les recordó la eliminación de su equipo. Además, realizó gestos de celebración y hasta bailó frente a los rivales, lo que elevó aún más los ánimos.

Durante el encuentro, el atacante también había tenido un cruce con los hinchas locales. En respuesta a los cánticos en su contra, les lanzó besos desde el terreno de juego, un gesto que fue interpretado como una provocación por parte de la afición.

Las acciones del astro brasileño provocaron la reacción de dirigentes de Remo, entre ellos su presidente, Antonio Carlos Teixeira, quien cuestionó duramente la actitud del jugador y le dedicó fuertes calificativos tras el encuentro.

En el Santos también estuvo convocado el boliviano Miguel "Mielito" Terceros, aunque permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos en la victoria que clasificó al conjunto paulista a la siguiente ronda de la Copa de Brasil.

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