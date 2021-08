Fórmula Uno recibe aluvión de críticas tras farsa de "carrera" en Spa

Cargando...

Por Alan Baldwin

LONDRES, 29 ago (Reuters) - El Gran Premio de Bélgica del domingo pasará a la historia como la carrera más corta de la Fórmula Uno, y también como el principal candidato a la más ridícula.

Llamarla carrera simplemente requiere un gran esfuerzo de imaginación: un retraso de más de tres horas con multitudes soportando el frío y la lluvia para ver unas pocas vueltas en procesión detrás del auto de seguridad bajo una fuerte lluvia y sin adelantamientos.

Oficialmente, la acción duró tres minutos y 27 segundos, el Red Bull de Max Verstappen como ganador, un resultado que se decidió efectivamente en la clasificación del sábado. A continuación, se repartieron medios puntos por sexta vez.

"Si quieres lograr una recompensa por la clasificación, entonces deberían otorgar puntos por la clasificación", dijo el tetracampeón mundial, Sebastian Vettel, de Aston Martin.

"Si en realidad no se dieron vueltas en carrera ni hubo competencia, por qué se deben dar puntos o un resultado, si básicamente no hubo carrera", preguntó el piloto de Ferrari Carlos Sainz, que terminó décimo. "No corrí, así que no merezco el medio punto que logré, no sé por qué lo obtuve".

Las reglas dicen que se necesitan al menos dos vueltas para que una carrera sea oficial y se otorguen la mitad de los puntos, pero la solución del domingo resultó ser un ejercicio cínico para marcar casillas para algunos y un error para otros.

Corrió el champán, pero aparte de que George Russell apareció en el podio por primera vez, con un segundo lugar para Williams, hubo poco que celebrar.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que terminó tercero, dijo que fue un robo para los aficionados y deberían devolverles el dinero. Más tarde dijo en Instagram que había sido una "farsa". "Deberíamos haber terminado", afirmó.

El jefe de McLaren, Zak Brown, pidió que se revisen las reglas para evitar que una situación así vuelva a suceder.

"Queríamos correr, nuestros pilotos querían correr y, por supuesto, sabemos que querían ver una carrera", dijo Brown a los aficionados en un video publicado en Twitter. "Y eso no es lo que vieron, eso no es en lo que participamos".

"El reglamento establece que después de dar algunas vueltas se puede llamar carrera. Creo que eso debe ser revisado (...) necesitamos una mejor solución como deporte cuando suceda ese tipo de situación", agregó.

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, insistió en que los factores comerciales nunca influirán en una decisión sobre las condiciones de la pista o las carreras.

También dijo que el aplazamiento hasta el lunes no era una opción, ya que el Gran Premio de Holanda se celebrará el próximo fin de semana, e insistió en que había esperanzas de que la carrera pudiera comenzar.

El director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, también rechazó que hubiera motivos comerciales en la decisión.

"Realmente había voluntad de hacer la carrera", dijo el italiano. "Pero el problema es que el clima comenzó a ser aún peor (...) Así que no hay nada comercial en eso, lo garantizo".

