Giorgio Chiellini: “Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”

El histórico futbolista italiano Giorgio Chiellini, que actualmente juega en los Estados Unidos, brindó una declaración polémica en un Podcast del programa Team Serie A, recogidas por el diario alemán Bild, donde expresó su éxito con las mujeres y pese a tener el físico actual, según el futbolista.

“Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”, confesó Chiellini antes de añadir que su presencia física no ha tenido nada que ver en sus conquistas. “Mira qué feo soy, no soy nada guapo”, asumió.