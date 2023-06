'Golazo de Messi' y otro de Pezzella para la victoria de Argentina (2-0) sobre Australia

Cargando...

Los dirigidos por Lionel Scaloni fueron locales en China, y Messi mostró parte de su destello característico de fútbol, anotó un tremendo golazo ni bien comenzó el partido, y Pezzella convirtió de un cabezazo tras un centro de Rodrigo de Paul. Un fanático chino burló a la seguridad entró al campo de juego y abrazó a Messi y luego chocó la mano con el Dibu Martínez, el próximo lunes 19 de junio a las 08:30 AM será el segundo partido amistoso por fecha FIFA del seleccionado argentino.

Argentina llegó a este duelo al límite físicamente por el trajín de sus futbolistas en cada uno de sus clubes, sin embargo esto no impidió que los flamantes campeones del mundo no desarrollen un buen partido dentro del campo de juego, la albiceleste dominó gran parte del compromiso, Australia tampoco mostró gran resistencia, a los 79 segundos de comenzado el partido Messi sacó un latigazo desde fuera del área imposible e inatajable para el meta oceánico que pese a su estirada no pudo llegar al gol.

El primer tiempo acabó sin problemas para Argentina con el marcador a favor, ya en la segunda parte Pezzella que había ingresado metió un frentazo en solitario a los 68' minutos para sellar la victoria de los argentinos sobre Australia en Bejin.

En plena disputa del segundo tiempo del partido, antes de que Germán Pezzella anote el segundo gol, Leo Messi volvió a ser solicitado, esta vez por un hincha que invadió el campo de juego. En el minuto 20 del complemento, mientras el capitán del combinado albiceleste se disponía a ejecutar un córner, un joven eludió la seguridad para ingresar al campo e intentar abrazar a su ídolo.

Cargando...

En esta acción consiguió abrazar a Lionel y chocar la mano con Dibu mientras era perseguido en pleno campo de juego por la seguridad del campo de juego.

Argentina volverá a jugar este lunes contra Indonesia en China desde las 08:30 AM.