Hinchas de Wilstermann llevan el orgullo cochabambino al Mundial y sueñan en grande

La pasión por el fútbol boliviano se hizo sentir con fuerza en los exteriores del New York New Jersey Stadium antes del partido entre Francia y Suecia. Dos hinchas de Wilstermann llamaron la atención de los presentes al lucir con orgullo el escudo de su equipo en sus camisetas y la bandera boliviana.

Voces desde las tribunas mundiales

Uno de los compatriotas expresó su emoción al llegar directamente desde Cochabamba para disfrutar de la máxima cita del balompié internacional.

“Estoy muy contento, feliz de venir a disfrutar este partido, yo acabo de llegar esta mañana, venimos de Cochabamba, somos muy Wilstermannistas los dos, yo vine para apoyar a Francia, él ha jugado toda la vida en Wilstermann, un saludo a todos, disfruten el Mundial”, relató el fanático.

Por su parte, el otro hincha, Marcelo Morales destacó la magnitud del evento y compartió sus grandes ilusiones para el fútbol de su país y su querido club. “Feliz de estar en el Mundial, seguramente el siguiente Mundial nos va a tocar jugar, es un espectáculo, somos Wilstermannistas de siempre, ojalá en unos 10 o 20 años nos toque jugar el Mundial de clubes”, declaró Morales.

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