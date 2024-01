¡Insólito! Entrenador de la NBA esperó el divorcio y firmó un contrato multimillonario

Cargando...

Erik Spoelstra hizo historia al renovar su vínculo con el equipo de la Florida por ocho años más, pero dejó afuera del negocio a su ex pareja y estalló el escándalo.

Erik Spoelstra llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Miami Heat y firmó por una suma de 120 millones de dólares por ocho temporadas, que lo coloca como el entrenador mejor pago de la historia de la franquicia de la Florida y el segundo en la NBA, detrás del legendario Gregg Popovich, actual coach de San Antonio Spurs.

Con un contrato anual de 15 millones de dólares, el técnico que fue dos veces campeón de la NBA (2012 y 2013) en un equipo de Miami que tenía en sus filas a los estelares LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, estuvo en las portadas de los medios deportivos más importantes de los Estados Unidos. Pero días después, se conoció un dato particular de la vida privada del experimentado entrenador que derivó en un escándalo.

Resulta que Erik Spoelstra (53 años) se divorció en noviembre pasado, tras siete años de matrimonio, de Nikki Sapp (36), esposa y madre de sus tres hijos. La mujer, bailarina y ex animadora de los Miami Heat, quedó en el foco de los comentarios tras la firma del suculento contrato de su ex marido y los usuarios de las redes sociales comenzaron a hostigarla por haber perdido “la bolsa millonaria” que le hubiese correspondido si continuaba casada. Incluso, sospechan que la franquicia y su ex marido dilataron la firma para dejarla afuera del negocio.

“Voy a abordar este comentario no en lo que respecta a mis elecciones de vida personales, sino en lo que se refiere a un proceso de pensamiento general que creo que mucha gente tiene y con el que mucha gente me ha acosado a lo largo de los años”, comenzó Nikki en un posteo en la cuenta de su red social Instagram. Y siguió: “Según la sociedad burda, ignorante y desinformada en general, las mujeres no pueden ganar. Las mujeres no pueden estar enamoradas de alguien exitoso. No, están fingiendo y lo hacen por dinero. Y si una mujer decide no estar con una pareja exitosa, aparentemente es una idiota”.

Luego, finalizó aclarando que respondió porque ha sufrido mucho con los comentarios hirientes en las redes tras la separación de Spoelstra. “No lo ignoraré. Ignorarlo (el acoso) durante años afectó mi salud emocional y la gente necesita comprender mejor cómo sus palabras pueden afectar a otras personas”, cerró.