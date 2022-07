Julián Ávarez y Haaland fueron presentados con algarabía en el Manchester City

Manchester City presentó a sus flamantes refuerzos para la temporada 2022-23 en el frontis del Etihad Stadium ante una multitud de hinchas eufóricos por la primera aparición pública de Erling Haaland y Julián Álvarez juntos.

El noruego y el argentino llegan al City para reforzar el ataque de un club que también cuenta con las altas del arquero Stefan Ortega y Kalvin Phillips, quien no asistió al evento por problemas de salud.

“Realmente destrozado porque no me sentía lo suficientemente bien como para hacer la presentación de Manchester City hoy. Los veré pronto, gracias por hacerme sentir tan bienvenido ya”, sostuvo el ex pupilo de Marcelo Bielsa en Leeds United.